Азербайджан и Свердловская область договорились о развитии межпарламентского сотрудничества

Азербайджанцы, проживающие в Свердловской области не мигранты - они наши люди и никто к ним не относится как к мигрантам.

Азербайджанцы, проживающие в Свердловской области, не являются мигрантами, они наши люди и никто к ним не относится как к мигрантам.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина на встрече с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым.

Посол рассказал, что это его первый визит на Урал: "Свердловская область - крупный промышленный регион России. С 2019 года между Азербайджаном и Свердловской областью действует межправительственное соглашение. У нас настрой такой, что мы заинтересованы в продолжении этого сотрудничества. Урал - это крупнейший научный центр Российской Федерации. Здесь есть ведущие вузы, и мы заинтересованы развивать сотрудничество в этом направлении".

На встрече стороны обсудили укрепление партнерских отношений.

"Нас связывают крепкие дружеские многолетние связи во многих сферах. Это и торговля, и образование, и культура. Туристическая сфера развивается достаточно хорошо, жители Свердловской области с удовольствием ездят в Азербайджан. Но я уверена, что наше сотрудничество имеет большой потенциал", - отметила Бабушкина.

Председатель законодательного собрания рассказала о значимых законах, действующих в регионе, которые могут стать гарантией стабильности свердловских предприятий как международных партнеров: "В частности, действует закон о продовольственной безопасности, обеспечивающий ежегодное повышение государственной поддержки аграриям; законодательно закреплены меры поддержки для работающих по упрощенной и патентной системе налогообложения предприятий; снижены налоговые ставки для участников инвестиционных проектов и свободной экономической зоны и другое".

На встрече достигнута договоренность о развитии межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Свердловской областью.