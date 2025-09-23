Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН

    Азербайджан и Суринама подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 05:43
    Азербайджан и Суринама подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов

    Главы МИД Азербайджана и Суринама подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

    Как передает Report, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел, международного бизнеса и сотрудничества Суринама Мелвином Бува.

    В ходе встречи стороны обсудили развитие двустороннего политического диалога, расширение экономического и гуманитарного сотрудничества, а также укрепление взаимодействия в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных организаций.

    По итогам встречи главы МИД подписали "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Суринам об отмене визового требования для лиц, имеющих дипломатические и служебные (официальные) паспорта".

    Джейхун Байрамов Азербайджан Суринама
    Фото
    Azərbaycanla Surinam arasında viza rejimi qismən ləğv edilir

    Последние новости

    06:57

    Ульви Ганизаде: Финал с французским спортсменом стал самой напряженной схваткой

    Спорт
    06:30

    В Лачын выехал очередной караван бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    05:45

    Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили двусторонние отношения и процесс нормализации с Арменией

    Внешняя политика
    05:43
    Фото

    Азербайджан и Суринама подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов

    Внешняя политика
    05:12
    Фото

    Азербайджанские борцы греко-римского стиля, успешно выступившие на чемпионате мира, вернулись на Родину

    Командные
    04:37

    СМИ: Мужчина атаковал лазерной указкой вертолет с Трампом на борту

    Другие страны
    04:08

    Эрдоган планирует обсудить с Трампом поставки истребителей F-35 и F-16

    Другие страны
    03:41

    Бельгия признала Государство Палестину

    Другие страны
    03:04
    Фото

    Учредитель и руководитель IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в выставке "Сокровища за дверями Анатолии" в Нью-Йорке

    Искусство
    Лента новостей