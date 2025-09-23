Азербайджан и Суринама подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов

Главы МИД Азербайджана и Суринама подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Как передает Report, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел, международного бизнеса и сотрудничества Суринама Мелвином Бува.

В ходе встречи стороны обсудили развитие двустороннего политического диалога, расширение экономического и гуманитарного сотрудничества, а также укрепление взаимодействия в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных организаций.

По итогам встречи главы МИД подписали "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Суринам об отмене визового требования для лиц, имеющих дипломатические и служебные (официальные) паспорта".