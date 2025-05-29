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Азербайджан и США обсудили торгово-экономические связи

Азербайджан и США обсудили торгово-экономические связи Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с членом Комитета по иностранным делам Сената США, сенатором Стивом Дейнсом.
Внешняя политика
29 мая 2025 г. 20:19
Азербайджан и США обсудили торгово-экономические связи

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с членом Комитета по иностранным делам Сената США, сенатором Стивом Дейнсом.

Как сообщает Report, об этом М.Джаббаров написал в своем аккаунте в соцсети Х.

Было отмечено, что стороны обсудили направления развития торгово-экономических связей.

"Мы обменялись мнениями о стратегической позиции Азербайджана как регионального центра между странами Европы и Центральной Азии, перспективах проекта Среднего коридора, совместных инициативах в сферах инвестиций, энергетической инфраструктуры и промышленности", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “ABŞ ilə Azərbaycanın regional mərkəz kimi strateji mövqeyi müzakirə olunub”

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