Азербайджан и США обсудили торгово-экономические связи

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с членом Комитета по иностранным делам Сената США, сенатором Стивом Дейнсом.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с членом Комитета по иностранным делам Сената США, сенатором Стивом Дейнсом.

Как сообщает Report, об этом М.Джаббаров написал в своем аккаунте в соцсети Х.

Было отмечено, что стороны обсудили направления развития торгово-экономических связей.

"Мы обменялись мнениями о стратегической позиции Азербайджана как регионального центра между странами Европы и Центральной Азии, перспективах проекта Среднего коридора, совместных инициативах в сферах инвестиций, энергетической инфраструктуры и промышленности", - говорится в публикации.

