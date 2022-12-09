Азербайджан и Совет Европы отмечают 20-летие сотрудничества

Отношения между Советом Европы и Азербайджаном свидетельствуют о нашей приверженности сотрудничеству и работе, которую мы проделали вместе за последние два десятилетия.

Отношения между Советом Европы и Азербайджаном свидетельствуют о нашей приверженности сотрудничеству и работе, которую мы проделали вместе за последние два десятилетия.

Как сообщает Report, об этом заместитель Генерального секретаря Совета Европы Бьёрн Берге заявил в ходе видеообращения участникам круглого стола в Университете ADA, посвященного 20-летию сотрудничества между СЕ и Азербайджаном.

Бьёрн Берге отметил, что за прошедшие годы сотрудничество с Азербайджаном активно развивалось по ряду направлений, в том числе в сфере борьбы с торговлей людьми.

Заместитель генсека СЕ также высоко оценил вклад Азербайджана в сфере мультикультурализма.

"Надеюсь на дальнейшее развитие наших отношений", добавил он.