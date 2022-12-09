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Азербайджан и Совет Европы отмечают 20-летие сотрудничества

Азербайджан и Совет Европы отмечают 20-летие сотрудничества Отношения между Советом Европы и Азербайджаном свидетельствуют о нашей приверженности сотрудничеству и работе, которую мы проделали вместе за последние два десятилетия.
Внешняя политика
9 декабря 2022 г. 15:47
Азербайджан и Совет Европы отмечают 20-летие сотрудничества

Отношения между Советом Европы и Азербайджаном свидетельствуют о нашей приверженности сотрудничеству и работе, которую мы проделали вместе за последние два десятилетия.

Как сообщает Report, об этом заместитель Генерального секретаря Совета Европы Бьёрн Берге заявил в ходе видеообращения участникам круглого стола в Университете ADA, посвященного 20-летию сотрудничества между СЕ и Азербайджаном.

Бьёрн Берге отметил, что за прошедшие годы сотрудничество с Азербайджаном активно развивалось по ряду направлений, в том числе в сфере борьбы с торговлей людьми.

Заместитель генсека СЕ также высоко оценил вклад Азербайджана в сфере мультикультурализма.

"Надеюсь на дальнейшее развитие наших отношений", добавил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Council of Europe celebrating 20th anniversary of cooperation

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