Азербайджан и Совет Европы отмечают 20-летие сотрудничества

Отношения между Советом Европы и Азербайджаном свидетельствуют о нашей приверженности сотрудничеству и работе, которую мы проделали вместе за последние два десятилетия.
Как сообщает Report, об этом заместитель Генерального секретаря Совета Европы Бьёрн Берге заявил в ходе видеообращения участникам круглого стола в Университете ADA, посвященного 20-летию сотрудничества между СЕ и Азербайджаном.
Бьёрн Берге отметил, что за прошедшие годы сотрудничество с Азербайджаном активно развивалось по ряду направлений, в том числе в сфере борьбы с торговлей людьми.
Заместитель генсека СЕ также высоко оценил вклад Азербайджана в сфере мультикультурализма.
"Надеюсь на дальнейшее развитие наших отношений", добавил он.