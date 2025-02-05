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Азербайджан и Сомали провели первые политические консультации

Азербайджан и Сомали провели первые политические консультации В Сомали состоялся первый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Сомали.
Внешняя политика
5 февраля 2025 г. 19:30
Азербайджан и Сомали провели первые политические консультации

В Сомали состоялся первый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Сомали.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил замглавы МИД Ялчын Рафиев, сомалийскую – государственный министр иностранных дел и международного сотрудничества Али Мохамед Омар Балад.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений в сферах политики, экономики, энергетики, сельского хозяйства и образования, а также сотрудничество в рамках международных организаций, включая ООН, Движение неприсоединения и ОИС.

В ходе визита азербайджанская делегация встретилась с вице-премьером Сомали Салахом Ахмедом Джама, главами ряда министерств и ведомств, а также посетила представительство турецкого Фонда образования Маариф в Сомали.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Somali XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin ilk iclası keçirilib

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