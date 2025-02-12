Азербайджан и Сомали обменялись подписанными между двумя странами документами

12 февраля с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Сомали.

12 февраля с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Сомали.

Как сообщает Report, "Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере оказания государственных услуг между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и Офисом президента Федеративной Республики Сомали" обменялись председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев и руководитель Аппарата президента Сомали Абдихаким Мохамед Юсуф.

"Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере зеленой энергии между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики и водных ресурсов Федеративной Республики Сомали" обменялись министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр энергетики и водных ресурсов Сомали Абдиллахи Бидхан Варсаме.

"Соглашением о сотрудничестве в сфере образования между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством образования, культуры и высшего образования Федеративной Республики Сомали" обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Сомали Ахмед Моалим Фики.

"Соглашением о сотрудничестве в сферах обороны и оборонной промышленности между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали" обменялись министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и министр обороны Сомали Абдулкадир Мохамед Нур.

12:03

С участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда 12 февраля в Баку состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Сомали.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.