Азербайджан и Сомали обсудили перспективы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН) 6 июля 2023 года встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Рес

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН) 6 июля 2023 года встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Аширом Омаром Джамой.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены возможные перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Сомали.

Джейхун Байрамов отметил важность расширения взаимных контактов в направлении развития сотрудничества между двумя странами. В частности, была подчеркнута важность проведения политических консультаций с целью обсуждения текущих перспектив расширения связей.

Министр Абшир Омар Джама, отметив, что Сомали всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, подчеркнул заинтересованность свой страны в дальнейшем развитии отношений, основанных на взаимном уважении и солидарности.

На встрече был подписан Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Сомали.