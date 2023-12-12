Азербайджан и Словения обсудили развитие двусторонних отношений

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках встречи министров иностранных дел Восточного партнерства встретился с министром иностранных и европейских дел Словении Таней Файон.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках встречи министров иностранных дел Восточного партнерства встретился с министром иностранных и европейских дел Словении Таней Файон.

Об этом сообщили Report в Управлении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В ходе встречи была подчеркнута важность политического диалога между двумя странами с точки зрения развития двусторонних отношений.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе, постконфликтных реалиях, факторах, обусловивших антитеррористические мероприятия локального характера, реализованные азербайджанской стороной в сентябре этого года, а также процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Глава МИД подчеркнул, что для мира между двумя странами возникли реальные условия.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим актуальным вопросам повестки двустороннего сотрудничества и темам, представляющим взаимный интерес.