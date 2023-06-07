Азербайджан и Словакия желают расширить сотрудничество в сфере разминирования

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Словакию встретился с министром иностранных и европейских дел этой страны Мирославом Влаховским.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Словакию встретился с министром иностранных и европейских дел этой страны Мирославом Влаховским.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече сторон в расширенном составе было обсуждено двустороннее сотрудничество Азербайджана и Словакии в политической, экономической, энергетической, туристической, образовательной, сельскохозяйственной и других сферах.

Дж.Байрамов проинформировал коллегу о постконфликтном процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, минной угрозе.

Кроме того, было отмечено, что в процессе разминирования применяется соответствующее словацкое оборудование и подчеркнута важность расширения сотрудничества в данной сфере.