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Азербайджан и Словакия желают расширить сотрудничество в сфере разминирования

Азербайджан и Словакия желают расширить сотрудничество в сфере разминирования Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Словакию встретился с министром иностранных и европейских дел этой страны Мирославом Влаховским.
Внешняя политика
7 июня 2023 г. 17:32
Азербайджан и Словакия желают расширить сотрудничество в сфере разминирования

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Словакию встретился с министром иностранных и европейских дел этой страны Мирославом Влаховским.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече сторон в расширенном составе было обсуждено двустороннее сотрудничество Азербайджана и Словакии в политической, экономической, энергетической, туристической, образовательной, сельскохозяйственной и других сферах.

Дж.Байрамов проинформировал коллегу о постконфликтном процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, минной угрозе.

Кроме того, было отмечено, что в процессе разминирования применяется соответствующее словацкое оборудование и подчеркнута важность расширения сотрудничества в данной сфере.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Slovakiya minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini istəyir

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