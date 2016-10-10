Азербайджан и Швейцария подписали соглашения об упрощении оформления виз и реадмиссии

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Швейцарию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с главой Департамента иностранных связей этой страны Дидье Буркхалтером.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Швейцарией.

Одобрив активный политический диалог между странами, министры отметили, что данный визит создаст благоприятную возможность для всестороннего развития сотрудничества.

Стороны заявили о наличии достаточного потенциала для расширения экономического сотрудничества.

Было отмечено об успешной деятельности в Азербайджане более 70-ти швейцарских компаний и деятельности SOCAR в Швейцарии.

На встрече заявили о заинтересованности швейцарских компаний в участии в осуществляемых в Азербайджане транспортных и, в особенности, железнодорожных проектах.

Затронув вопросы сотрудничества в сфере профтехобразования и обучения, стороны заявили о наличии в Швейцарии усовершенствованной системы в данной области, подчеркнули необходимость обмена опытом. На встрече провели обмен мнением в сфере сотрудничества в рамках международных организаций, а также взаимной поддержки кандидатур в международные структуры.

Министры также обсудили представляющие взаимный интерес международные и региональные вопросы.

После встречи Э.Мамедъяров и федеральный советник Д.Буркхалтер подписали соглашения "Об упрощении оформления виз между правительством Азербайджанской Республики и Федеральным Советом Швейцарии" и "О реадмиссии незаконно проживающих лиц между правительством Азербайджанской Республики и Федеральным Советом Швейцарии".

После ратификации соглашений между двумя странами будет обеспечен безвизовый въезд и выезд лиц, имеющих дипломатический и специальный паспорта, а также упрощен процесс получения виз лицами других категорий.