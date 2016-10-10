 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан и Швейцария подписали соглашения об упрощении оформления виз и реадмиссии

    Эльмар Мамедъяров встретился с главой Департамента иностранных связей Швейцарии Дидье Буркхалтером

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Швейцарию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с главой Департамента иностранных связей этой страны Дидье Буркхалтером.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Швейцарией.

    Одобрив активный политический диалог между странами, министры отметили, что данный визит создаст благоприятную возможность для всестороннего развития сотрудничества.

    Стороны заявили о наличии достаточного потенциала для расширения экономического сотрудничества.

    Было отмечено об успешной деятельности в Азербайджане более 70-ти швейцарских компаний и деятельности SOCAR в Швейцарии.

    На встрече заявили о заинтересованности швейцарских компаний в участии в осуществляемых в Азербайджане транспортных и, в особенности, железнодорожных проектах.

    Затронув вопросы сотрудничества в сфере профтехобразования и обучения, стороны заявили о наличии в Швейцарии усовершенствованной системы в данной области, подчеркнули необходимость обмена опытом. На встрече провели обмен мнением в сфере сотрудничества в рамках международных организаций, а также взаимной поддержки кандидатур в международные структуры.

    Министры также обсудили представляющие взаимный интерес международные и региональные вопросы.

    После встречи Э.Мамедъяров и федеральный советник Д.Буркхалтер подписали соглашения "Об упрощении оформления виз между правительством Азербайджанской Республики и Федеральным Советом Швейцарии" и "О реадмиссии незаконно проживающих лиц между правительством Азербайджанской Республики и Федеральным Советом Швейцарии".

    После ратификации соглашений между двумя странами будет обеспечен безвизовый въезд и выезд лиц, имеющих дипломатический и специальный паспорта, а также упрощен процесс получения виз лицами других категорий. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi