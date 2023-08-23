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​​​​​​​Азербайджан и Швеция обсудили возможности сотрудничества в области разминирования

​​​​​​​Азербайджан и Швеция обсудили возможности сотрудничества в области разминирования Заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Самир Поладов встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Королевства Швеция в нашей стране Тобиасом Лоренцсоном.
Внешняя политика
23 августа 2023 г. 15:54
​​​​​​​Азербайджан и Швеция обсудили возможности сотрудничества в области разминирования


Заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Самир Поладов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Швеция в нашей стране Тобиасом Лоренцсоном.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Отмечается, что Самир Поладов проинформировал собеседника о ходе масштабных работ по разминированию, проводимых с целью безопасного проведения восстановительных работ и заселения освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества с Королевством Швеция в области гуманитарного разминирования в Азербайджане.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Sweden mull possible opportunities for cooperation in demining activities
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İsveçlə minatəmizləmə fəaliyyəti ilə bağlı mümkün əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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