Главы МИД Азербайджана и Швеции обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Вопросы повестки дня азербайджано-шведского сотрудничества были обсуждены министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его шведским коллегой Тобиасом Биллстромом.

Вопросы повестки дня азербайджано-шведского сотрудничества были обсуждены министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его шведским коллегой Тобиасом Биллстромом.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в Twitter.

"В кулуарах МК ОБСЕ 2022 состоялся всесторонний обмен мнениями с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстромом. Мы обсудили ряд вопросов повестки дня азербайджано-шведского сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности. Шведский министр был проинформирован об инициативах Азербайджана по продвижению мирной повестки в регионе", - говорится в публикации.