Азербайджан и Северная Македония обсудили вопросы всестороннего сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Северной Македонии Тимко Мучунски в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Северной Македонии Тимко Мучунски в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом Report сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что на встрече обсуждались перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем существующего сотрудничества, подчеркнув важность интенсификации визитов на высоком уровне, постоянного политического диалога и контактов между соответствующими ведомствами для определения новых направлений партнерства и поднятия сотрудничества на качественно новый уровень.

Министры коснулись наличия возможностей для развития экономических и торговых связей между Азербайджаном и Северной Македонией в сферах энергетики, туризма и других областях.

Дж.Байрамов проинформировал коллегу о ситуации в регионе в постконфликтный период и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.