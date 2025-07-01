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Азербайджан и Северная Македония частично отменили визовый режим

Азербайджан и Северная Македония частично отменили визовый режим В рамках соглашения между Азербайджаном и Северной Македонией владельцы дипломатических и служебных/официальных паспортов освобождены от визовых требований.
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 16:29
Азербайджан и Северная Македония частично отменили визовый режим

В рамках соглашения между Азербайджаном и Северной Македонией владельцы дипломатических и служебных/официальных паспортов освобождены от визовых требований.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Северная Македония об освобождении владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов от визовых требований".

Отметим, что соглашение было подписано 12 марта этого года в городе Баку.

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