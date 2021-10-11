Азербайджан и Сербия вводят безвизовый режим

Азербайджан и Сербия подписали "Соглашение о взаимном устранении визовых требований для лиц, обладающих общегражданским паспортом".

Азербайджан и Сербия подписали "Соглашение о взаимном устранении визовых требований для лиц, обладающих общегражданским паспортом".

Как передает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана, документ был подписан по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Сербии Джейхуна Байрамова и Николы Селаковича.

Стороны также подписали меморандум взаимопонимания о политических консультациях между МИД Азербайджана и Сербии и меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в консульской сфере.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение текущим состоянием отношений стратегического партнерства между странами, и подчеркнули заинтересованность в развитии сотрудничества по различным направлениям.

Министры отметили успешное развитие деятельности межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

Отметим, что в тот же день министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев и министр обороны Сербии Небойша Стефанович подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.