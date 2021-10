Азербайджан и Сербия посадили "деревья дружбы"

Главы МИД Азербайджана и Сербии Джейхун Байрамов и Никола Селакович посадили деревья, символизирующие дружбу между двумя странами.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

"Министры иностранных дел Азербайджана и Сербии Джейхун Байрамов и Никола Селакович сажают "деревья дружбы" в Парке Дружбы в Белграде", - говорится в сообщении.

Напомним, что министр Дж.Байрамов находится в Сербии, где принимает участие в мероприятии высокого уровня, посвященном 60-летию Движения неприсоединения.