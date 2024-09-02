Азербайджан и Сербия обсудили вопросы увеличения товарооборота и взаимных инвестиций

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 2 сентября с Министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 2 сентября с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.

Как передает Report, на встрече с удовлетворением было отмечено, что азербайджано-сербские отношения, отличающиеся высокой динамикой развития, носят характер дружбы и стратегического партнерства.

Особо подчеркивалась роль глав государств в укреплении двусторонних отношений и достижении ими сегодняшнего высокого уровня.

В ходе встречи была высоко оценена взаимная поддержка Азербайджана и Сербии в рамках международных организаций, особенно в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

Отмечалось, что между двумя странами осуществляется эффективное сотрудничество во многих направлениях, в частности в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, промышленной сферах.

На встрече обсуждались перспективы увеличения товарооборота и взаимных инвестиций между Азербайджаном и Сербией, развития сотрудничества в области возобновляемой энергетики, транспортно-транзитной, гуманитарной и других сферах.