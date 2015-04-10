Азербайджан и Сербия обсудили вопросы сотрудничества

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Сербии Эльдар Гасанов провел встречу с вице-премьером, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт правительства Сербии, в ходе встречи 9 апреля стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на экономическое и энергетическое сотрудничество между двумя странами.

"В ходе обсуждения было отмечено, что предстоящий визит премьер-министра Сербии Александар Вучича в Баку представляет собой возможность для дальнейшего укрепления отношений в соответствии с Декларацией о дружбе и стратегическом сотрудничестве между Сербией и Азербайджаном", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства Сербии.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич совершит визит в Азербайджан 13-15 апреля.