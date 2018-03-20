Азербайджан и Сербия обсудили развитие экономических отношений и взаимные инвестиции

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Сербии, Монтенегро и Боснии и Герцеговины Эльдар Гасанов обсудил с госсекретарем министерства экономики Сербии Драганом Стевановичем политическое и экономическое сотрудничество двух стран, а также вопрос взаимных инвестиций, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт правительства страны.

В ходе встречи Д.Стеванович отметил, что политические отношения между Сербией и Азербайджаном сильны. По его словам, сербская сторона заинтересована в интенсификации экономических отношений.

Госсекретарь также отметил, что в Сербии созданы множество возможностей для вложения инвестиций и государство поощряет инвестиции в слаборазвитых областях экономики.

Посол Э.Гасанов подчеркнул, что азербайджанские бизнесмены в основном заинтересованы в создании предприятий перерабатывающей промышленности, в частности в секторе деревообработки, и в инвестициях в менее развитые регионы Сербии.