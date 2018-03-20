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    Азербайджан и Сербия обсудили развитие экономических отношений и взаимные инвестиции

    Госсекретарь министерства экономики Драган Стеванович: Сербская сторона заинтересована в интенсификации экономических отношений

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Сербии, Монтенегро и Боснии и Герцеговины  Эльдар Гасанов обсудил с госсекретарем министерства экономики Сербии Драганом Стевановичем политическое и экономическое сотрудничество двух стран, а также вопрос взаимных инвестиций, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт правительства страны.

    В ходе встречи Д.Стеванович отметил, что политические отношения между Сербией и Азербайджаном сильны. По его словам, сербская сторона заинтересована в интенсификации экономических отношений.

    Госсекретарь также отметил, что в Сербии созданы множество возможностей для вложения инвестиций и государство поощряет инвестиции в слаборазвитых областях экономики.

    Посол Э.Гасанов подчеркнул, что азербайджанские бизнесмены в основном заинтересованы в создании предприятий перерабатывающей промышленности, в частности в секторе деревообработки, и в инвестициях в менее развитые регионы Сербии. 

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