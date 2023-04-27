Азербайджан и Сербия обсудили будущие направления сотрудничества

Делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения, сопредседателем межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией Сахилем Бабаевым находится с визитом в Сербии для участия в очеред

Делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения (МТСЗН), сопредседателем межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией Сахилем Бабаевым находится с визитом в Сербии для участия в очередном заседании комиссии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МТСЗН.

Азербайджанская делегация посетила парк “Ташмайдан” в столице Сербии Белграде, возложила цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева.

В рамках визита Сахиль Бабаев провел встречи с министром экономики Сербии Раде Бастой и министром без портфеля Новицей Тончевым, министром внутренней и внешней торговли Томиславом Момировичем, министром по делам благополучия семьи и демографии Дарьей Кисич и министром труда, занятости, ветеранов и социальных вопросов, сопредседателем межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией Никола Селаковичем.

На встречах было подчеркнуто, что благодаря политической воле и усилиям глав государств Азербайджана и Сербии, отношения двух стран поднялись до уровня стратегического партнерства. Было отмечено, что торговый оборот между нашими странами продолжает расти, подписанные за прошедший период документы о сотрудничестве служат развитию отношений по восходящей линии.

Обсуждена повестка дня очередного 7-го заседания межправительственной комиссии. Состоялся обмен мнениями по вопросам участия Сербии в Черноморском подводном проекте электрического и цифрового подключения, увеличения двусторонних и транзитных грузопотоков, поощрения взаимных инвестиций, расширения сотрудничества на основе новых проектов.