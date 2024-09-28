Азербайджан и Саудовская Аравия отменяют визовый режим для владельцев диппаспортов

Азербайджан и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене визового режима для владельцев дипломатических паспортов.

Азербайджан и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене визового режима для владельцев дипломатических паспортов.

Как сообщает Report, договоренность была достигнута на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В ходе встречи министры подписали "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия об отмене краткосрочных виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов".