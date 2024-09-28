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Азербайджан и Саудовская Аравия отменяют визовый режим для владельцев диппаспортов

Азербайджан и Саудовская Аравия отменяют визовый режим для владельцев диппаспортов Азербайджан и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене визового режима для владельцев дипломатических паспортов.
Внешняя политика
28 сентября 2024 г. 10:25
Азербайджан и Саудовская Аравия отменяют визовый режим для владельцев диппаспортов

Азербайджан и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене визового режима для владельцев дипломатических паспортов.

Как сообщает Report, договоренность была достигнута на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В ходе встречи министры подписали "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия об отмене краткосрочных виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов".

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Версия на английском языке Azerbaijan and Saudi Arabia abolish visa requirements for diplomats
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı diplomatlar üçün viza tələbini ləğv edir

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