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    Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы сотрудничества

    Обсуждена возможность открытия прямых рейсов Баку- Эр-Рияд

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Расим Рзаев провел встречу с комитетом парламентской группы дружбы Азербайджан-Саудовская Аравия во главе с Абдуллой бин Мохаммед Аль-Насером. Как сообщает Report со ссылкой на arabnews, в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между двумя странами в различных областях, в том числе экономической, инвестиционной сферах, а также межпарламентское сотрудничество
    Стороны также обсудили возможность открытия      прямых авиарейсов Баку- Эр-Рияд. 

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