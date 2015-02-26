Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы сотрудничества

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Расим Рзаев провел встречу с комитетом парламентской группы дружбы Азербайджан-Саудовская Аравия во главе с Абдуллой бин Мохаммед Аль-Насером. Как сообщает Report со ссылкой на arabnews, в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между двумя странами в различных областях, в том числе экономической, инвестиционной сферах, а также межпарламентское сотрудничество

Стороны также обсудили возможность открытия прямых авиарейсов Баку- Эр-Рияд.