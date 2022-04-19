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Азербайджан и Сан-Марино отмечают годовщину установления дипотношений

Азербайджан и Сан-Марино отмечают годовщину установления дипотношений Азербайджан и Сан-Марино отмечают 20-летие установления дипломатических отношений.
Внешняя политика
19 апреля 2022 г. 13:55
Азербайджан и Сан-Марино отмечают годовщину установления дипотношений

Азербайджан и Сан-Марино отмечают 20-летие установления дипломатических отношений.

Как передает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"Сегодня исполняется 20 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Сан-Марино. Мы с нетерпением ожидаем продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, во благо народов Азербайджана и Сан-Марино", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, San Marino mark anniversary of diplomatic relations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla San-Marino arasında diplomatik münasibətlərin 20 ili tamam olur

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