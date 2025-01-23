Азербайджан и Румыния в 2025 году проведут очередное заседание МПК

Очередное, 9-ое заседание азербайджано-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству планируется провести в течение 2025 года в Бухаресте.

Очередное, девятое, заседание азербайджано-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству планируется провести в 2025 году в Бухаресте.

Об этом Report заявили в министерстве энергетики Румынии.

В ведомстве отметили, что сопредседателем МПК с румынской стороны является глава Минэнерго Себастьян-Иоанн Бурдужа.

“Точная дата проведения очередного заседания комиссии в 2025 году будет определена после согласования между двумя странами”, - сказали в ведомстве.

Касаясь энергетического сотрудничества между Румынией и Азербайджаном, в Минэнерго отметили, что в настоящее время продолжается работа над окончательным вариантом технико-экономического обоснования проекта "Черноморский подводный кабель" (Black Sea Energy).

“Работа над ТЭО еще не завершена, на данный момент имеются только предварительные результаты. Проект все еще находится в стадии становления, и, хотя есть видение и план его реализации, это процесс, который требует определенного времени. Поэтому все стороны прилагают усилия, чтобы на основе полученных результатов ТЭО подготовить наиболее эффективную концепцию этого проекта», - заявили в Минэнерго.

В министерстве подчеркнули, что ряд стран, например Молдова, Сербия, и Болгария выразили заинтересованность в присоединении к “Black Sea Energy”.

“При этом Болгария была представлена на некоторых министерских встречах по обсуждению проекта Черноморского энергетического кабеля. Все подобные запросы будут рассмотрены, и, возможно, одобрены участниками членами», - отметили в ведомстве.

Отметим, что Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 ГВт и протяженностью 1,195 тыс. км. В июне 2023 года было объявлено о намерении Болгарии присоединиться к проекту.

В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии заключили меморандум о создании СП в рамках реализации Black Sea Energy. В сентябре был подписан акционерный договор между энергооператорами четырех стран - АО "Азерэнержи", Transelectrica SA, "Грузинская государственная электросистема" и MVM - об учреждении совместного предприятия Green Energy Corridor, которое займется реализацией данного проекта.

Строительство "Черноморского энергокабеля" оценивается в 3,5 млрд евро и займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.