Азербайджан и Россия провели в Москве консультации по вопросам Каспия

20:23 30 мая в Москве состоялись двусторонние консультации между Азербайджаном и Россией по вопросам Каспийского моря.

В Москве 30 мая состоялись двусторонние консультации между Азербайджаном и Россией по вопросам Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся пятистороннего сотрудничества в Каспийском море.

В рамках консультаций также состоялся обмен мнениями о методике строительства прямых линий выхода в Каспийское море и проектах соглашений по вопросам отраслевого сотрудничества, находящихся в стадии согласования между прикаспийскими государствами, а также по вопросам безопасности в Каспийском регионе.