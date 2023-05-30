Азербайджан и Россия провели в Москве консультации по вопросам Каспия

В Москве 30 мая состоялись двусторонние консультации между Азербайджаном и Россией по вопросам Каспийского моря.
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В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся пятистороннего сотрудничества в Каспийском море.
В рамках консультаций также состоялся обмен мнениями о методике строительства прямых линий выхода в Каспийское море и проектах соглашений по вопросам отраслевого сотрудничества, находящихся в стадии согласования между прикаспийскими государствами, а также по вопросам безопасности в Каспийском регионе.