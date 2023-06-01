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Азербайджан и Россия провели политические консультации

Азербайджан и Россия провели политические консультации 31 мая в Москве состоялись двусторонние политические консультации между Азербайджаном и Россией.
Внешняя политика
1 июня 2023 г. 11:31
Азербайджан и Россия провели политические консультации

31 мая в Москве состоялись двусторонние политические консультации между Азербайджаном и Россией.

Как передает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана, азербайджанскую сторону на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а российскую - заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Отмечается, что в ходе консультаций состоялся широкий обмен мнениями по политическим, экономическим, гуманитарным и другим актуальным вопросам двусторонней повестки дня азербайджано-российских отношений, расширению договорно-правовой базы, региональному сотрудничеству и безопасности, в том числе по международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Делегации отметили важность усилий, направленных на укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе, последовательных шагов по выполнению всех договоренностей, достигнутых в контексте нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Russian foreign ministries hold political consultations 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Rusiya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

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