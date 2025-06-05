Азербайджан и Россия обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко и руководителей дипломатических представительств России, аккредитованных в европейских странах.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял замглавы МИД РФ Александра Грушко и руководителей дипломатических представительств России, аккредитованных в европейских странах.

Как передает Report, об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены политические, экономические, торговые, гуманитарные и другие аспекты азербайджано-российских отношений, вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес, а также текущая ситуация в регионе в постконфликтный период.

Дж.Байрамов подчеркнул важность интенсификации взаимных визитов и контактов для развития двусторонних связей.

Российская сторона также была проинформирована о ряде вопросов внешнеполитической повестки Азербайджана.