О нас

Азербайджан и Россия обсудили двусторонние отношения

Азербайджан и Россия обсудили двусторонние отношения Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко и руководителей дипломатических представительств России, аккредитованных в европейских странах.
Внешняя политика
5 июня 2025 г. 19:38
Азербайджан и Россия обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял замглавы МИД РФ Александра Грушко и руководителей дипломатических представительств России, аккредитованных в европейских странах.

Как передает Report, об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены политические, экономические, торговые, гуманитарные и другие аспекты азербайджано-российских отношений, вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес, а также текущая ситуация в регионе в постконфликтный период.

Дж.Байрамов подчеркнул важность интенсификации взаимных визитов и контактов для развития двусторонних связей.

Российская сторона также была проинформирована о ряде вопросов внешнеполитической повестки Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan-Russia bilateral relations discussed in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Rusiya arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub

Самое читаемое

Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
2 июня 2025 г. 19:55
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
2 июня 2025 г. 22:04
Шахдениз увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
"Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
3 июня 2025 г. 11:43
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
НБКО Финансовые технологии Асет обнародовало финансовое положение
НБКО "Финансовые технологии Асет" обнародовало финансовое положение
30 мая 2025 г. 17:55
Женщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
ФотоЖенщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
1 июня 2025 г. 12:02
В Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
ФотоВ Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
2 июня 2025 г. 14:04
ANAMA: В мае от мин очищена территория площадью 7 тыс. га
ANAMA: В мае от мин очищена территория площадью 7 тыс. га
2 июня 2025 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi