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Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в борьбе с преступностью и терроризмом

Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в борьбе с преступностью и терроризмом Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев провел встречу министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым.
Внешняя политика
22 января 2025 г. 14:46
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в борьбе с преступностью и терроризмом

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев провел встречу министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран по линии органов внутренних дел, а также выразили удовлетворение ходом сотрудничества между Азербайджаном и Россией в сферах борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональной оргпреступностью, незаконным оборотом наркотических средств, а также в области приграничного сотрудничества.

На встрече было подчеркнуто важное значение координации усилий двух стран в миграционной сфере.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Russia discuss cooperation in combating crime and terrorism
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya cinayətkarlıq və terrorizmə qarşı mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə ediblər

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