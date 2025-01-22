Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в борьбе с преступностью и терроризмом

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев провел встречу министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым.

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев провел встречу министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран по линии органов внутренних дел, а также выразили удовлетворение ходом сотрудничества между Азербайджаном и Россией в сферах борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональной оргпреступностью, незаконным оборотом наркотических средств, а также в области приграничного сотрудничества.

На встрече было подчеркнуто важное значение координации усилий двух стран в миграционной сфере.