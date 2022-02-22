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Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере внешней политики в регионе

Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере внешней политики в регионе Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере внешней политики для обеспечения стабильности и безопасности на Кавказе и в Каспийском регионе.
Внешняя политика
22 февраля 2022 г. 22:23
Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере внешней политики в регионе

Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере внешней политики для обеспечения стабильности и безопасности на Кавказе и в Каспийском регионе.

Как передает Report, это было подтверждено в Москве президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "Декларацией о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией".

Российская Федерация и Азербайджанская Республика строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран, а также приверженности принципам невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой.

Российская Федерация и Азербайджанская Республика проводят самостоятельную внешнюю политику, направленную на защиту своих национальных интересов.

В том числе, Российская Федерация и Азербайджанская Республика взаимодействуют в целях укрепления мира, повышения стабильности и безопасности как в глобальном, так и в региональном масштабе. Стороны придают особое значение дальнейшему укреплению центральной роли ООН и Совета Безопасности ООН, реализации целей и принципов, закрепленных в консенсусных документах ОБСЕ, в предотвращении и урегулировании конфликтов и решении региональных и глобальных проблем безопасности и стабильности.

Российская Федерация и Азербайджанская Республика, занимая одинаковые или близкие позиции по актуальным международным проблемам, углубляют конструктивное сотрудничество, в том числе на двусторонней основе, а также взаимодействуют в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, других международных организаций и форумов по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Rusiya regionda xarici siyasət sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət göstərəcəklər

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