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Азербайджан и РФ создали рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря

Азербайджан и РФ создали рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря Азербайджан и Россия создали рабочую группу, состоящую из представителей профильных министерств и ведомств, НИИ РФ и Азербайджана, для проведения исследований проблемы обмеления акватории Каспийского моря.
Внешняя политика
3 октября 2024 г. 20:32
Азербайджан и РФ создали рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря

Азербайджан и Россия создали рабочую группу, состоящую из представителей профильных министерств и ведомств, НИИ РФ и Азербайджана, для проведения исследований проблемы обмеления акватории Каспийского моря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на правительство РФ.

"В формате совместной работы специалисты разработают план действий, в который планируется включить такие меры, как исследование причин изменения уровня Каспийского моря, краткосрочные и долгосрочные прогнозы, адаптационные стратегии, проведут мониторинг колебаний уровня воды, совместные научные исследования, а также предпримут другие шаги, направленные на снижение негативного влияния на прибрежные территории" - отмечается в информации.

Сопредседателями назначены заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев и его российский коллега Сергей Аноприенко.

По информации российского правительства 19 августа 2024 года было принято решение о создании группы по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента РФ Владимира Путин, в ходе которой стороны обсудили вопросы, связанные с обмелением Каспийского моря.

17 сентября 2024 года сопредседатели Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном, вице-премьеры Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук, рассмотрели проблемы, связанные с обмелением Каспийского моря, варианты разработки будущих сценариев изменения уровня и соответствующих адаптационных мер, а также согласовали создание двусторонней рабочей группы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya Xəzər dənizinin dayazlaşdırılması məsələsi ilə bağlı işçi qrupu yaradıb

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