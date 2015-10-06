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    Азербайджан и Панама подписали меморандум о взаимопонимании

    В рамках визита в Панаму Эльмар Мамедъяров встретился с вице-президентом и министром иностранных дел страны Исабель де Сант Мало де Альварадо

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Панамы подписан меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, документ подписан в рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Панаму. 

    В рамках визита в Панаму Эльмар Мамедъяров встретился с вице-президентом и министром иностранных дел страны Исабель де Сант Мало де Альварадо.

    Министр иностранных дел Панамы выразила удовлетворенность визитом своего азербайджанского коллеги и отметила, что данный официальный визит внесет значительный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

    Исабель де Сант Мало де Альварадо заявила, что Панама заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном. Она отметила, что документ относительно политических консультаций между министерствами двух стран послужит налаживанию двустороннего политического диалога.

    Глава МИД Панамы подчеркнула, что территориальная целостность и суверенитет государств являются важными принципами для ее страны. 

    Министр Э.Мамедъяров пригласил своего панамского коллегу в Азербайджан.

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