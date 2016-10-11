В ходе визита премьер-министра Пакистана в Азербайджан будет подписана Совместная декларация

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Пакистана, Н. Шариф прибудет в Баку 13 октября. В течение трехдневного визита планируется встреча пакистанского премьера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде.

В ходе встреч будут обсуждены двусторонние отношения, в том числе развитие торговых связей и инвестиции, а также региональные и международные вопросы. Ожидается, что в рамках визита будет подписана Совместная Декларация.