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    В ходе визита премьер-министра Пакистана в Азербайджан будет подписана Совместная декларация

    Обнародована программа визита премьер-министра Наваза Шарифа в Баку

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Пакистана, Н. Шариф прибудет в Баку 13 октября. В течение трехдневного визита планируется встреча пакистанского премьера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде.

    В ходе встреч будут обсуждены двусторонние отношения, в том числе развитие торговых связей и инвестиции, а также региональные и международные вопросы. Ожидается, что в рамках визита  будет подписана Совместная Декларация.

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