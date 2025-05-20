Азербайджан и Пакистан подпишут меморандум о взаимопонимании по борьбе с коррупцией

Пакистан планирует подписать с Азербайджаном меморандум о взаимопонимании в сфере борьбы с коррупцией.
Как передает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Национального бюро подотчетности (Пакистан) Сохаиль Насир.
"Пакистан готов заключить меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном, так как мы должны идти рука об руку (в борьбе с коррупцией)", - сказал он.
По его словам, подписание документа позволит сторонам организовывать семинары, программу обучения, наращивать потенциал, совместное обучение.
Насир считает, что Азербайджан и Пакистан получат выгоду от такого взаимодействия.