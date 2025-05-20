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Азербайджан и Пакистан подпишут меморандум о взаимопонимании по борьбе с коррупцией

Азербайджан и Пакистан подпишут меморандум о взаимопонимании по борьбе с коррупцией Пакистан планирует подписать меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном в сфере борьбы с коррупцией.
Внешняя политика
20 мая 2025 г. 14:20
Азербайджан и Пакистан подпишут меморандум о взаимопонимании по борьбе с коррупцией

Пакистан планирует подписать с Азербайджаном меморандум о взаимопонимании в сфере борьбы с коррупцией.

Как передает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Национального бюро подотчетности (Пакистан) Сохаиль Насир.

"Пакистан готов заключить меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном, так как мы должны идти рука об руку (в борьбе с коррупцией)", - сказал он.

По его словам, подписание документа позволит сторонам организовывать семинары, программу обучения, наращивать потенциал, совместное обучение.

Насир считает, что Азербайджан и Пакистан получат выгоду от такого взаимодействия.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Pakistan to sign memorandum of understanding on cooperation in fighting corruption
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Anlaşma Memorandumu imzalayacaq

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