Азербайджан и Пакистан подпишут меморандум о взаимопонимании по борьбе с коррупцией

Пакистан планирует подписать меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном в сфере борьбы с коррупцией.

Пакистан планирует подписать с Азербайджаном меморандум о взаимопонимании в сфере борьбы с коррупцией.

Как передает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Национального бюро подотчетности (Пакистан) Сохаиль Насир.

"Пакистан готов заключить меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном, так как мы должны идти рука об руку (в борьбе с коррупцией)", - сказал он.

По его словам, подписание документа позволит сторонам организовывать семинары, программу обучения, наращивать потенциал, совместное обучение.

Насир считает, что Азербайджан и Пакистан получат выгоду от такого взаимодействия.