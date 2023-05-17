Азербайджан и Пакистан обсудили укрепление связей в сфере торговли и инвестиций

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов обсудил с координатором по торговле и промышленности премьер-министра этой страны Раной Ихсааном Афзал Ханом укрепление двусторонних связей в сфере торговли и инвестиций.

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов обсудил с координатором по торговле и промышленности премьер-министра этой страны Раной Ихсааном Афзал Ханом укрепление двусторонних связей в сфере торговли и инвестиций.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице азербайджанского дипломата в Twitter.

По его словам, встреча оказалась плодотворной.

"Обсудили пути дальнейшего укрепления связей между Азербайджаном и Пакистаном в сфере торговли и инвестиций", - говорится в твите.

Посол Х.Фархадов указал, что стороны также рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества.