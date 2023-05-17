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Азербайджан и Пакистан обсудили укрепление связей в сфере торговли и инвестиций

Азербайджан и Пакистан обсудили укрепление связей в сфере торговли и инвестиций Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов обсудил с координатором по торговле и промышленности премьер-министра этой страны Раной Ихсааном Афзал Ханом укрепление двусторонних связей в сфере торговли и инвестиций.
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 01:21
Азербайджан и Пакистан обсудили укрепление связей в сфере торговли и инвестиций

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов обсудил с координатором по торговле и промышленности премьер-министра этой страны Раной Ихсааном Афзал Ханом укрепление двусторонних связей в сфере торговли и инвестиций.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице азербайджанского дипломата в Twitter.

По его словам, встреча оказалась плодотворной.

"Обсудили пути дальнейшего укрепления связей между Азербайджаном и Пакистаном в сфере торговли и инвестиций", - говорится в твите.

Посол Х.Фархадов указал, что стороны также рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Pakistan arasında ticarət və investisiya əlaqələrinin gücləndirilməsi müzakirə edilib

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