Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере занятости и соцзащиты

Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере занятости и социальной защиты.
Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в соцсети "Х" написал посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.
Дипломат отметил, что провел встречу в Исламабаде с федеральным министром по делам пакистанцев за рубежом развития человеческих ресурсов Пакистана Чаудри Саликом Хусейном.
"Состоялась плодотворная встреча с министром Чаудри Саликом Хусейном. Был проведен обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Пакистаном в сфере труда, занятости и социальной защиты", - говорится в публикации.