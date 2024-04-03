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Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере занятости и соцзащиты

Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере занятости и соцзащиты Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере занятости и социальной защиты.
Внешняя политика
3 апреля 2024 г. 09:45
Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере занятости и соцзащиты

Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере занятости и социальной защиты.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в соцсети "Х" написал посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.

Дипломат отметил, что провел встречу в Исламабаде с федеральным министром по делам пакистанцев за рубежом развития человеческих ресурсов Пакистана Чаудри Саликом Хусейном.

"Состоялась плодотворная встреча с министром Чаудри Саликом Хусейном. Был проведен обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Пакистаном в сфере труда, занятости и социальной защиты", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Pakistan discuss co-op in labor, employment and social protection
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan arasında məşğulluq və sosial müdafiə sahələrində əməkdaşlıq müzakirə edilib

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