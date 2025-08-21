О нас

Азербайджан и Пакистан обсудили дорожную карту торгово-инвестиционного сотрудничества

Азербайджан и Пакистан обсудили дорожную карту торгово-инвестиционного сотрудничества Азербайджан и Пакистан обсудили дорожную карту торгово-инвестиционного сотрудничества
Внешняя политика
21 августа 2025 г. 12:23
Азербайджан и Пакистан обсудили дорожную карту торгово-инвестиционного сотрудничества

Пакистан и Азербайджан обсудили дорожную карту торгово-инвестиционного сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, вопрос обсуждался в ходе встречи между координатором премьер-министра Пакистана по вопросам торговли Раной Ихсаном Афзалом Ханом и послом Азербайджана в Пакистане Хазаром Фархадовым.

Стороны подтвердили стремление углублять экономические связи, открывать новые направления взаимовыгодных инвестиций и создавать долгосрочные возможности для роста товарооборота.

Пакистан выразил готовность оказывать содействие азербайджанским инвесторам и обеспечивать безопасный инвестиционный климат, тогда как Азербайджан заявил о заинтересованности в расширении присутствия на пакистанском рынке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Pakistan discuss trade and investment roadmap

Экслюзивные новости

ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi