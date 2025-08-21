Азербайджан и Пакистан обсудили дорожную карту торгово-инвестиционного сотрудничества

Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, вопрос обсуждался в ходе встречи между координатором премьер-министра Пакистана по вопросам торговли Раной Ихсаном Афзалом Ханом и послом Азербайджана в Пакистане Хазаром Фархадовым.

Стороны подтвердили стремление углублять экономические связи, открывать новые направления взаимовыгодных инвестиций и создавать долгосрочные возможности для роста товарооборота.

Пакистан выразил готовность оказывать содействие азербайджанским инвесторам и обеспечивать безопасный инвестиционный климат, тогда как Азербайджан заявил о заинтересованности в расширении присутствия на пакистанском рынке.