Азербайджан и Пакистан могут провести новый раунд политконсультаций в 2026 году

Внешняя политика
14 августа 2025 г. 10:15
Азербайджан и Пакистан могут провести очередной раунд межмидовских политических консультаций уже в следующем году.

Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин.

По словам дипломата, 9-е заседание межправительственной комиссии, в свою очередь, планируется через два года.

"Заседание межправкомиссии проводится ежегодно, 8-е состоялось в этом году, 24 января. Однако повестка заседаний обширна, в этой связи на организацию уходит несколько лет. В январе мы также провели политические консультации. Поэтому считаю, что следующий раунд может состояться уже в следующем году, а межправительственная встреча высокого уровня - через два года", - сказал Мохиуддин.

Посол также подчеркнул важность взаимных визитов на высоком уровне, отметив, что в ближайшее время таких визитов не ожидается.

Версия на английском языке Azerbaijan, Pakistan may hold new round of political consultations in 2026
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu gələn il keçirilə bilər

