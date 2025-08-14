Азербайджан и Пакистан могут провести новый раунд политконсультаций в 2026 году

Азербайджан и Пакистан могут провести очередной раунд межмидовских политических консультаций уже в следующем году.

Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин.

По словам дипломата, 9-е заседание межправительственной комиссии, в свою очередь, планируется через два года.

"Заседание межправкомиссии проводится ежегодно, 8-е состоялось в этом году, 24 января. Однако повестка заседаний обширна, в этой связи на организацию уходит несколько лет. В январе мы также провели политические консультации. Поэтому считаю, что следующий раунд может состояться уже в следующем году, а межправительственная встреча высокого уровня - через два года", - сказал Мохиуддин.

Посол также подчеркнул важность взаимных визитов на высоком уровне, отметив, что в ближайшее время таких визитов не ожидается.