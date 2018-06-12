Азербайджан и ООН обсудили годовые итоги Рамочной программы партнерства

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Баку при участии правительства Азербайджана, агентств Организации Объединенных Наций, организациями гражданского общества состоялось годовое заседание Совместного координационного Комитета Азербайджан-ООН.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу офиса ООН в Баку, на заседании были обсуждены итоги Рамочной программы партнерства ООН-Азербайджан (UNAPF).

На мероприятии были отмечены усилия ООН для развития Азербайджана в таких сферах, как укрепление экономики, институциональный потенциал, защита окружающей среды и уменьшение природных катаклизмов.

Подготовленный для 2016-2020-х годов документ UNAPF - четвертый документ партнерства системы ООН в Азербайджане, который поощряет наращивание национального потенциала.