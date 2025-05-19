Азербайджан и Оман провели первые консульские консультации

Азербайджан и Оман провели первые консульские консультации

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Омана провели первые консульские консультации в формате видеоконференции.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, азербайджанскую делегацию возглавил начальник консульского управления МИД Эмиль Сафаров, оманскую — руководитель консульского департамента МИД Мохаммед бин Насир Аль-Мабсали.

Во встрече приняли участие посол Азербайджана в Султанате Рашад Исмаилов, а также представители профильных ведомств двух стран — министерств юстиции, внутренних дел, науки и образования, труда и социальной защиты.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в консульской сфере, вопросы расширения договорно-правовой базы, цифровизацию услуг и обмен опытом. Также затрагивались вопросы взаимодействия в области образования, социальной защиты, юстиции и внутренних дел.