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Азербайджан и ОИС обсудили повестку сотрудничества

Азербайджан и ОИС обсудили повестку сотрудничества Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) по гуманитарным, культурным и социальным вопросам, специальным представителем генерального секретаря по
Внешняя политика
19 декабря 2023 г. 18:51
Азербайджан и ОИС обсудили повестку сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) по гуманитарным, культурным и социальным вопросам, специальным представителем генерального секретаря по Афганистану Тариком Али Бахитом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны обсудили повестку сотрудничества и перспективы отношений между Азербайджаном и ОИС, а также деятельность Организации в Афганистане.

В ходе обсуждений была подчеркнута важность мира и стабильности в Афганистане. Представитель генсека ОИС подробно рассказал о своих контактах и встречах по Афганистану, а также о планах Организации в регионе.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем гуманитарного, социального и культурного сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, проведен обмен мнениями по проведению совместных культурных мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İƏT arasında mövcud əməkdaşlıq gündəliyi müzakirə edilib

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