Азербайджан и ОИС обсудили повестку сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) по гуманитарным, культурным и социальным вопросам, специальным представителем генерального секретаря по

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) по гуманитарным, культурным и социальным вопросам, специальным представителем генерального секретаря по Афганистану Тариком Али Бахитом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны обсудили повестку сотрудничества и перспективы отношений между Азербайджаном и ОИС, а также деятельность Организации в Афганистане.

В ходе обсуждений была подчеркнута важность мира и стабильности в Афганистане. Представитель генсека ОИС подробно рассказал о своих контактах и встречах по Афганистану, а также о планах Организации в регионе.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем гуманитарного, социального и культурного сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, проведен обмен мнениями по проведению совместных культурных мероприятий.