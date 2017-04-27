Азербайджан и Нидерланды проведут политические консультации

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Во второй половине года ожидается проведение политических консультаций между Азербайджаном и Нидерландами.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс.

Посол отметил, что между странами давно не проводились политические консультации, и в настоящее время с МИД Азербайджана ведутся переговоры для установления приемлемой даты для консультаций, которые пройдут в Гааге.

О.Керверс также сообщил, что Азербайджан посетит бывший председатель Сената Нидерландов Рене ван дер Линден, который примет участие на Каспийской сельскохозяйственной выставке 17-19 мая в Баку.