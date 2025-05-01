Азербайджан и Непал провели первые политконсультации с акцентом на развитие инвестсотрудничества

Азербайджан и Непал провели первые политконсультации с акцентом на развитие инвестсотрудничества

Азербайджан и Непал провели в Катманду первые межмидовские политические консультации, тем самым открыв новую главу в дипломатических отношениях.

Как передает Report, об этом пишут непальские СМИ.

Консультации были организованы в рамках визита в Непал правительственной делегации Азербайджана во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым.

Делегацию Непала на политконсультациях возглавил секретарь МИД Амрит Бахадур Рай. Стороны выразили приверженность углублению партнерства между Непалом и Азербайджаном в ближайшие годы.

Ключевыми темами обсуждений были расширение двусторонней торговли и инвестиций, туризм и культурный обмен, сотрудничество в сфере образования, совместные инициативы в борьбе с изменением климата.

Представители ведомств подчеркнули необходимость сотрудничества в рамках региональных и международных платформ и наличие потенциала для партнерства в сфере зеленой энергетики.

Стороны согласились обмениваться передовым опытом в области развития зеленой энергетики и обсудили потенциал для совместных проектов в сфере возобновляемой энергетики, в частности солнечной и ветровой энергии.

В ходе консультаций особое внимание уделялось вопросам упрощения процедур для взаимных инвестиций и организации бизнес-форумов в обеих странах.

По информации непальских СМИ, в рамках визита делегация во главе с Эльнуром Мамедовым встретится с официальными лицами Непала, в том числе президентом Рамчандре Пауделом и главой правительства Шармой Оли.

Также делегация примет участие в круглом столе, организованном Инвестиционным советом Непала. Мероприятие будет посвящено изучению инвестиционных возможностей между двумя странами.

Эльнур Мамедов выступит с лекцией о внешней политике Азербайджана на специальном мероприятии с участием дипломатов, студентов и представителей бизнес-сообщества.

Визит правительственной делегации в Непал завершится в субботу.