Азербайджан и Непал обсудили взаимодействие на международных платформах

Министерства иностранных дел Азербайджана и Непала провели первые политические консультации.

Министерства иностранных дел Азербайджана и Непала провели первые политические консультации.

Как сообщает Report, консультации прошли в рамках визита в Непал правительственной делегации Азербайджана во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым, состоявшемся 30 апреля-2 мая.

Азербайджанскую сторону представлял Эльнур Мамедов, непальскую — госсекретарь МИД Амрит Бахадур Рай. Стороны обсудили развитие двусторонних и многосторонних политических связей, а также сотрудничество в сферах экономики, торговли, энергетики, туризма, сельского хозяйства и гуманитарных инициатив.

Было положительно оценено взаимодействие стран на международных платформах и подчеркнута важность укрепления взаимной поддержки в многосторонних форматах.

Эльнур Мамедов был принят президентом Непала Рамчандрой Пауделом и премьер-министром Шармой Оли, а также провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Арзу Раной Деуба.

Непальская сторона высоко оценила миссию правительства Азербайджана, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон.

В рамках визита Эльнур Мамедов выступил с лекцией на тему "Внешняя политика Азербайджана: вызовы и возможности" на мероприятии, организованном Азиатским институтом дипломатии и международных отношений (AIDIA).