Азербайджан и Непал планируют подписать первый двусторонний меморандум о взаимопонимании

Азербайджан и Непал планируют подписать первый двусторонний меморандум о взаимопонимании

Азербайджан и Непал планируют подписать первый в истории двусторонних отношений меморандум о взаимопонимании.

Как передает Report со ссылкой на непальские СМИ, об этом сообщил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов на встрече с президентом Непала Рамчандрой Пауделом.

Встреча состоялась в рамках визита в Непал азербайджанской правительственной делегации, возглавляемой Эльнуром Мамедовым.

"За 30 лет дипломатических отношений Азербайджан и Непал не подписали ни одного меморандума о взаимопонимании. В настоящее время ведется подготовительная работа для заключения такого соглашения между", - приводит издание слова замминистра.

В свою очередь президент Паудел выразил удовлетворение динамикой развития отношений между Катманду и Баку, и заявил о своей уверенности в их укреплении в будущем.

Паудел также напомнил об участии непальской делегации на глобальной климатической конференции COP29 в Баку в ноябре прошлого года.

Напомним, ранее Непал и Азербайджан провели первые межмидовские политические консультации с акцентом на развитие инвестиционного сотрудничества.