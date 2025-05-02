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Азербайджан и Непал планируют подписать первый двусторонний меморандум о взаимопонимании

Азербайджан и Непал планируют подписать первый двусторонний меморандум о взаимопонимании Азербайджан и Непал планируют подписать первый двусторонний меморандум о взаимопонимании
Внешняя политика
2 мая 2025 г. 12:08
Азербайджан и Непал планируют подписать первый двусторонний меморандум о взаимопонимании

Азербайджан и Непал планируют подписать первый в истории двусторонних отношений меморандум о взаимопонимании.

Как передает Report со ссылкой на непальские СМИ, об этом сообщил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов на встрече с президентом Непала Рамчандрой Пауделом.

Встреча состоялась в рамках визита в Непал азербайджанской правительственной делегации, возглавляемой Эльнуром Мамедовым.

"За 30 лет дипломатических отношений Азербайджан и Непал не подписали ни одного меморандума о взаимопонимании. В настоящее время ведется подготовительная работа для заключения такого соглашения между", - приводит издание слова замминистра.

В свою очередь президент Паудел выразил удовлетворение динамикой развития отношений между Катманду и Баку, и заявил о своей уверенности в их укреплении в будущем.

Паудел также напомнил об участии непальской делегации на глобальной климатической конференции COP29 в Баку в ноябре прошлого года.

Напомним, ранее Непал и Азербайджан провели первые межмидовские политические консультации с акцентом на развитие инвестиционного сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Nepal arasında Anlaşma Memorandumunun imzalanması üçün hazırlıq işləri görülür

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