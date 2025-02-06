О нас

Азербайджан и НАТО обсудили план сотрудничества на 2025 год

Азербайджан и НАТО обсудили план сотрудничества на 2025 год Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде провелу встречу с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской.
Внешняя политика
6 февраля 2025 г. 19:09
Азербайджан и НАТО обсудили план сотрудничества на 2025 год

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде провел встречу с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской.

Как сообщает Report, на встрече обсуждался вопрос сотрудничества Азербайджана и НАТО в рамках программы партнерства во имя мира (PfP), вклада страны в операции по поддержанию мира, возглавляемые НАТО, а также в энергетическую безопасность Европы.

Стороны также обсудили последние события в регионе Южного Кавказа, роль Азербайджана в развитии глобальной транспортной инфраструктуры.

В ходе встречи, приуроченной к 30-летию партнерства Азербайджан-НАТО, Гусейнзаде и Шекеринская высоко оценили сотрудничество в 2024 году и обменились мнениями о перспективах сотрудничества на 2025 год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке NATO mənzil-qərargahında Azərbaycanla tərəfdaşlıq müzakirə olunub

Самое важное

Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi