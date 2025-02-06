Азербайджан и НАТО обсудили план сотрудничества на 2025 год

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде провел встречу с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской.
Как сообщает Report, на встрече обсуждался вопрос сотрудничества Азербайджана и НАТО в рамках программы партнерства во имя мира (PfP), вклада страны в операции по поддержанию мира, возглавляемые НАТО, а также в энергетическую безопасность Европы.
Стороны также обсудили последние события в регионе Южного Кавказа, роль Азербайджана в развитии глобальной транспортной инфраструктуры.
В ходе встречи, приуроченной к 30-летию партнерства Азербайджан-НАТО, Гусейнзаде и Шекеринская высоко оценили сотрудничество в 2024 году и обменились мнениями о перспективах сотрудничества на 2025 год.