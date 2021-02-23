Азербайджан и Монголия провели межмидовские консультации

Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Монголии состоялись политические консультации в формате видеоконференции.

Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Монголии состоялись политические консультации в формате видеоконференции.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На политических консультациях, в которых приняли участие заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Рамиз Гасанов и заместитель министра иностранных дел Монголии Минхжин Батсумбер, обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана подробно проинформировал о последних событиях в регионе, в том числе о ситуации, сложившейся после 44-дневной Отечественной войны, и других сопутствующих вопросах.

В ходе консультаций была отмечена важность продолжения политического диалога, развития отношений в экономической и торговой сферах, в том числе сотрудничества в области сельского хозяйства, ковроткачества, ветеринарии и других направлениях, проведения работ по укреплению правовой базы.

На встрече была особо подчеркнута важность укрепления связей между нашими народами, углубления взаимного сотрудничества в сфере туризма, образования и культуры.