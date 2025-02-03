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Азербайджан и Монголия договорились активизировать обмен визитами и взаимное сотрудничество

Азербайджан и Монголия договорились активизировать обмен визитами и взаимное сотрудничество В Улан-Баторе 3 февраля 2025 года состояласть вторая политическая консультативная встреча между министерствами иностранных дел Монголии и Азербайджана.
Внешняя политика
3 февраля 2025 г. 13:25
Азербайджан и Монголия договорились активизировать обмен визитами и взаимное сотрудничество

В Улан-Баторе 3 февраля 2025 года состоялась вторая политическая консультативная встреча между министерствами иностранных дел Монголии и Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на монгольское внешнеполитическое ведомство, заседание прошло под председательством государственного секретаря МИД Монголии Мунхтушига Лханааджава и заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии политического и экономического взаимодействия между Монголией и Азербайджаном, а также о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таких как экономика, торговля, инвестиции, транспорт, энергетика, культура и образование.

Стороны также обсудили вопросы регионального и многостороннего сотрудничества, а также организацию обмена визитами, встречами и программами на высоком уровне в течение 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Monqolustan səfər mübadiləsini və qarşılıqlı əməkdaşlığı aktivləşdirməklə bağlı razılığa gəlib

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