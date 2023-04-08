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Азербайджан и Молдова провели межмидовские политические консультации

Азербайджан и Молдова провели межмидовские политические консультации 6-7 апреля 2023 года состоялся визит делегации Азербайджана во главе с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым в Республику Молдовы, где состоялись политические консультации между министерствами стран, а также двусторонние встречи с официа
Внешняя политика
8 апреля 2023 г. 15:41
Азербайджан и Молдова провели межмидовские политические консультации

6-7 апреля состоялся визит азербайджанской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым в Молдову.

Как сообщили Report во внешнеполитическом ведомстве, в рамках визита проведены межмидовские политические консультации, а также двусторонние встречи с официальными лицами правительства Молдовы.

Очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Молдовы состоялись 6 апреля в министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы. На консультациях Азербайджан представлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а Молдову - заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Руслан Болбочан.

В ходе консультаций обсуждены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, сельскохозяйственной, энергетической и инвестиционной областях, организации взаимных визитов на высоком уровне. Был сделан акцент на важности постоянного политического диалога.

В то же время стороны подчеркнули важность укрепления взаимодействия двух стран в международных и региональных организациях, таких как ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ОЧЭС, ГУАМ. Было отмечено значительное увеличение товарооборота между странами за последний год и наличие большего потенциала в этой области. Обсуждены возможности расширения договорно-правовой базы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Moldova XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

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