Азербайджан и Молдова обсудили перспективы сотрудничества в судебно-правовой сфере

Азербайджан и Молдова обсудили перспективы сотрудничества в судебно-правовой сфере.

Азербайджан и Молдова обсудили перспективы сотрудничества в судебно-правовой сфере.

Об этом Report сообщили в Верховном суде.

Отмечено, что делегация во главе с исполняющим обязанности генерального прокурора Молдовы Ионом Мунтяну побывала в Верховном суде Азербайджана.

Председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов поприветствовал гостей и выразил удовлетворение их пребыванием в стране.

Председатель подробно проинформировал о судебно-правовых реформах, проводимых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, и деятельности Верховного суда.

Было отмечено, что в нашей стране ведется постоянная работа по повышению эффективности правосудия, процедуры отбора на должности судей приведены в соответствие с современными стандартами, в судебной системе используются новейшие информационные технологии.

Затем были обсуждены перспективы сотрудничества между судебно-правовыми системами двух стран и проведен широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.