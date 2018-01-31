Азербайджан и Мексика укрепляют сотрудничество в сфере транспорта, связи и высоких технологий

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ 31-го января посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде.

Как сообщили Report в пресс-службе посольства, в ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в данных сферах.

Министр представил общую панораму о новшествах в транспортном секторе и последних реализуемых проектах в Азербайджане, отметив их важность не только для страны, но и для всего региона в целом. Также он затронул достижения в сфере космоса и ИКТ.

Посол Лабардини, в свою очередь, рассказал о развитии в Мексике сферы коммуникаций и высоких технологий, также как и современной транспортной системы. В этой связи отметил важность мексиканских морских портов, имеющих выход к двум океанам – Тихому и Атлантическому. Подчеркнул, что цель мексиканской портовой системы состоит в двойном увеличении оперативной мощности - переход от 260 к более чем 520 миллионам тонн в год.

Стороны также обсудили пользование интернетом в обеих странах и вопросы воздушной коммуникации.